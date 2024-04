O Minas Láctea 2024 está com inscrições abertas para eventos da programação, que será realizada em Juiz de Fora nos dias 16, 17 e 18 de julho. O evento terá exposições de máquinas, insumos e produtos lácteos.



O evento é promovido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), por meio do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT).

O cadastro para visitar a 47ª Exposição de Máquinas, Equipamentos, Embalagens e Insumos para a Indústria Laticinista (Expomaq) e a 48ª Exposição de Produtos Lácteos (Expolac), ambos no Expominas, pode ser feito de forma gratuita e on-line.

A Expomaq, realizada de dois em dois anos, promete atrair público interessado em conhecer o que há de mais novo para a cadeia laticinista, em termos de maquinário e insumos.

“As expectativas são as melhores possíveis, pois o Minas Láctea vem se consolidando como o mais importante evento laticinista do país. Os espaços para expositores na Expomaq, por exemplo, foram todos comercializados e já estão esgotados”, explicou o professor e chefe-geral da EPAMIG ILCT, Sebastião Tavares de Rezende.

A Expolac, tradicional vitrine tecnológica e gastronômica, ocupará um salão com 16 estandes e duas salas para cursos, palestras, harmonizações e degustações. As inscrições para a programação específica serão realizadas nos locais das atividades.

“As harmonizações, degustações e outras atividades inauguradas na edição de 2023 da Expolac vieram para ficar. Não só daremos continuidade a elas como vamos expandi-las com novos espaços, que poderão acolher ainda mais pessoas interessadas nas inovações e experiências gastronômicas do setor”, explica Sebastião.

A programação do Minas Láctea 2024 conta ainda com o 37º Congresso Nacional de Laticínios (CNL), a 43ª Semana do Laticinista (SL) e o 47º Concurso Nacional de Produtos Lácteos (CNPL), que ocorrerão nas dependências da EPAMIG ILCT, em Juiz de Fora.

A programação completa pode ser conferida no site.