Um homem de 35 anos ficou ferido após o carro em que estava ser atingido por um trem, na tarde desta terça-feira (23), próximo à represa de Chapéu D’uvas, em Juiz de Fora. Segundo o motorista, o carro apresentou uma falha mecânica.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem foi socorrido e encaminhado encaminhado ao Hospital Dr Mozart Teixeira (HPS) com fraturas na face e no crânio.

A Polícia Militar informou que o homem não tem habilitação para dirigir carros.

O condutor do trem, de 37 anos, informou que avistou o veículo na passagem de nível, porém, mesmo adotando as medidas de segurança necessárias, não conseguiu parar a locomotiva.