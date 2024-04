Na última sexta-feira (19) uma mulher de 45 anos, foragida da Justiça, foi detida em um hotel no centro de Juiz de Fora pela Polícia Civil (PC), acusada de aplicar golpes em idosos. Além disso, ela também é suspeita de ter cometido crimes na cidade de Ubá, fingindo ser médica e advogada.

Segundo a ocorrência, no dia da prisão, ela foi descoberta tentando aplicar um golpe em um idoso de 77 anos. A polícia relata que ela tinha como alvo principalmente pessoas idosas, as abordando nas proximidades de instituições financeiras e pontos de ônibus, convencendo-as a entregar dados pessoais e cartões bancários.

Já nessa segunda-feira (22), a PC realizou buscas no quarto de hotel onde a foragida estava hospedada. Nele, foram localizados remédios controlados, cartões bancários e de lojas de departamento em nome de terceiros, bloco de receitas com selo do Conselho Federal de Medicina (CRM) falso e diversos documentos e comprovantes de transações bancárias.