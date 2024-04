Detento volta de saída temporária, passa mal e morre em Juiz de Fora

Print

Sulington Tomé Araújo, de 32 anos, foi atendido no HPS por duas vezes. A PJF informou que ele passou por todo o protocolo médico disponível. A Penitenciária José Edson Cavalieri vai apurar as circunstâncias do ocorrido.