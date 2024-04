Nesta quinta-feira (25), um jovem de 23 anos foi detido pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) por suspeita com envolvimento com tráfico de drogas na AMG-3085, em Juiz de Fora. O suspeito, que viajava em ônibus interestadual, de linha do Rio de Janeiro X Ponte Nova, tinha como destino a cidade de Ubá.

Segundo a ocorrência, certa quantidade não especificada de skank foi encontrada amarrada com fita adesiva nas pernas do jovem. Além disso, outras 15 barras da mesma substância foram localizadas durante as buscas, totalizando aproximadamente dois quilos.

O jovem e os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.

