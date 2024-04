Juiz de Fora deve ter mais quatro viadutos até 2030. É o que anunciou a prefeita Margaria Salomão (PT) e a MRS Logística na noite dessa quinta-feira (25).

Segundo o Executivo, os equipamentos serão instalados na Avenida Rui Barbosa, na Rua Teresa Cristina, na Avenida Coronel Vidal, na Rua Bernardo Mascarenhas, e também será construída uma nova via na Avenida dos Andradas, em trecho próximo à antiga estação ferroviária, hoje Centro Cultural Dnar Rocha, e a Rua Professora Violeta Santos.

“São quatro viadutos que vão resolver problemas graves de mobilidade urbana na ligação Norte/Centro do Município. A previsão é que eles sejam entregues sempre nos meses de julho de cada ano, a partir de 2026 até 2030”, afirmou Margarida.

As intervenções vão seguir o padrão de urbanização do entorno do viaduto Helio Fádel Araujo. O Viaduto Roza Cabinda, na Rua Benjamin Constant, tem previsão de entrega até julho deste ano, sendo construído com financiamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A PJF explicou que a assinatura do protocolo de intenções das obras é uma contrapartida prevista na renovação da concessão da ferrovia junto ao Governo Federal.