Uma mulher de 52 anos foi agredida pelo próprio filho, de 35, na noite dessa quinta-feira (25), no Bairro Jardim Cachoeira, em Juiz de Fora. Ele fugiu e não foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar (PM), mãe e filho beberam juntos em um bar e foram para casa. Na residência, sem motivos aparentes, o homem começou a agredir a mulher com uma garrafa e acertou a cabeça dela com o objeto.

Ela foi socorrida e, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma ambulância foi interceptada pela viatura da PM na Rua José Pereira Gonzaga. Além da agressão com a garrafa, o Samu informou que a mulher também foi agredida com socos e chutes.

No momento do atendimento do Samu a mulher estava consciente e foi levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. Segundo a polícia, ela foi medicada e ficou sob observação. Não foi possível saber o estado de saúde.

Populares disseram aos militares que, após a agressão, o filho fugiu em uma moto e ainda não foi localizado.