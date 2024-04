Na tarde dessa quinta-feira (25), A Prefeitura de Juiz de Fora assinou a ordem de serviço para início das obras de mobilidade urbana na antiga BR440, conhecida como Via São Pedro, na Cidade Alta. Na última terça-feira (23), o Executivo assinou o contrato com a empresa vencedora da licitação, que prevê a normalização da “mão inglesa”, localizada na região.

Segundo a PJF, nesta primeira etapa, o projeto prevê as mudanças no trânsito, com início pelo trevo do Jardim Casablanca, local que sofrerá maiores intervenções, até a região de entrada do condomínio Bosque do Imperador. Será normatizada a área na qual ocorre a “mão inglesa”. O objetivo é dar maior segurança e fluidez ao tráfego na Cidade Alta. Há, ainda, a previsão de implantar trevos ao longo da via, para permitir uma comunicação ordenada de um lado a outro do bairro.

Impactos no trânsito

Segundo o secretário de Obras, Lincoln Santos, essas intervenções começam na próxima semana e vão impactar positivamente o fluxo de veículos na região. “Cabe a nós aqui tornar realidade esses projetos. A empresa vencedora vai estar na próxima segunda-feira com seus equipamentos no trevo do Jardim Casablanca iniciando os trabalhos, justamente no lugar de maior problema de mobilidade da Cidade Alta. Vamos normalizar o mais breve possível”, atesta.

O contrato para os trabalhos realizados pela empresa Montreal é de R$ 2.366.000,00. Também estiveram presentes no ato de assinatura da ordem o engenheiro Guilherme Horta, representando a empresa Montreal, além do secretário de Planejamento Urbano, Raphael Barbosa Rodrigues de Souza, o secretário de Mobilidade Urbana, Tadeu David.