Nessa quinta-feira (25), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou uma ação de combate à extorsão praticada por um grupo ligado a uma facção criminosa contra comerciantes do Bairro Borboleta, em Juiz de Fora. As vítimas recebiam ligações de criminosos solicitando transferências via Pix para auxiliar membros que se encontram detidos no sistema penitenciário.

Para alertar a população local, o delegado regional Bruno Wink emitiu um comunicado orientando que ninguém ceda às exigências feitas pelos criminosos. Ele também mencionou a operação "Tribunal do Crime", realizada na última terça-feira (23), na qual cinco membros da organização criminosa do bairro foram detidos e outros 15 mandados de busca e prisão foram executados. Wink afirmou que "com certeza isso abalou a criminalidade organizada que vinha se formando na região", relacionando a operação e os recentes casos de extorsão.

O caso

Na última terça (23), a Polícia Civil realizou a operação “Tribunal do Crime” de combate ao crime organizado no Bairro Borboleta, em Juiz de Fora. Os comandos das organizações partiam do sistema prisional.

De acordo com o delegado Márcio Rocha, as investigações começaram em fevereiro deste ano, com a prisão de dois homens suspeitos de sequestrar uma mulher como parte de uma tentativa de cobrança de dívida relacionada ao tráfico de drogas. "Mas, três semanas depois, fomos surpreendidos com um vídeo em que esses mesmos traficantes, do mesmo bairro, espancavam três jovens, pois eles teriam brigado em um bairro, algo que ia contra a cartilha da facção criminosa que está tentando se estabelecer no Borboleta", explica. Através das imagens e da identificação dos suspeitos, a corporação solicitou a prisão e a busca de todos os envolvidos.

As prisões iniciais, conforme a Polícia Civil, abriram caminho para uma série de investigações que revelaram a existência de uma estrutura organizada de comando e controle, com ligações diretas com lideranças do crime organizado no Rio de Janeiro. Com a operação, nove pessoas foram presas.