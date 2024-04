Em visita em Juiz de Fora, nesta sexta-feira (26), o secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti anunciou que serão investidos R$ 70 milhões no pronto atendimento do Hospital João Penido. De acordo com o secretário, o valor faz parte dos R$ 150 milhões que seriam usados para a obra do Hospital Regional.

Serão 30% de leitos a mais no João Penido, além de serviços de neurologia, neurocirurgia, cuidados prolongados, Unidade Neonatal Intermediária convencional e canguru, atendimento especializado à criança traqueostomizada e ao queimado, e banco de leite humano. Os leitos passarão de 182 para 244, com reabertura do pronto atendimento no hospital.

Conforme Baccheretti, será selecionada uma Organização Social (OS). As entidades sem fins lucrativos interessadas terão do dia 4 ao dia 10 de julho para apresentar as propostas, sendo necessária experiência em gestão na área de saúde por um mínimo de dois anos, desde 2019.

Para a presidente da Fhemig, Renata Leles Dias, a parceria é importante para ampliar a oferta assistencial aos usuários do SUS, proporcionar atendimentos mais especializados, cobrir demandas de saúde existentes e desburocratizar processos.

“Além da abertura imediata do pronto atendimento, estão previstas obras de ampliação da unidade e aumento do número de leitos, entre eles 25 de cuidados prolongados, 15 intermediários neonatais e um centro de tratamento de queimados", afirma.

O hospital

O Hospital Regional João Penido é um hospital geral de média e alta complexidade, com maternidade de alto risco, e atende cerca de 1,7 milhão de habitantes de 94 municípios da macrorregião Sudeste de Minas Gerais.

A unidade oferece completa assistência às gestantes de alto risco e traumato-ortopedia da macrorregião, além de internações clínicas em pneumologia sanitária, cirurgia geral, pediátrica, neurologia, incluindo AVC, entre outras, atendimento clínico pediátrico, além de centro de reabilitação para incapacidades físicas. Conta com leitos de terapia intensiva para adultos, crianças e recém-nascidos.