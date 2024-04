Ná próxima quarta-feira (1º), Dia do Trabalhador, a Arquidiocese de Juiz de Fora celebra São José Operário. A data homenageia o pai adotivo de Jesus, para trazer dignidade aos frutos do esforço humano através do trabalho.

Confira a programação das comemorações

Em Juiz de Fora:

Paróquia São José – Costa Carvalho

*A Matriz fica na Av. Sete de Setembro, 288 – Costa Carvalho

De 26 a 30 de abril – Festa de São José Operário

Dia 26 de abril – Sexta-feira

7h às 18h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

18h30 – Terço de São José

19h – Missa em honra a São José

Dia 27 de abril – Sábado

17h30 – Terço de São José

18h – Missa em honra a São José

Dia 28 de abril – Domingo

18h30 – Terço de São José

19h – Missa em honra a São José

Dia 29 de abril – Segunda-feira

18h30 – Terço de São José

19h – Missa em honra a São José

Dia 30 de abril – Terça-feira

18h30 – Terço de São José

19h – Missa em honra a São José

Dia 1º de maio – Quarta-feira – Dia de São José Operário

7h, 10h, 15h e 19h – Missas

Comunidade São José – Vale Verde (pertencente à Paróquia São Pio X)

*A comunidade fica na Rua Margarida Maria Alves, 49 – Vale Verde

De 28 a 30 de abril – Tríduo

Dia 28 de abril – Domingo

18h30 – Abertura das festividades e Meditação do Santo Terço com a participação das Mães que Oram pelos Filhos

Dia 29 de abril – Segunda-feira

19h30 – Santa Missa

Dia 30 de abril – Terça-feira

19h30 – Santa Missa

Dia 1º de maio – Quarta-feira – Dia de São José Operário

10h30 – Procissão com a Imagem de São José saindo da praça de Santa Efigênia

Logo após, Santa Missa em honra ao padroeiro

12h – Feijoada de São José

14h – Show de prêmios da Comunidade

Igreja São José Chapéu D’Uvas (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Assunção)

*A igreja fica na Praça Jerônimo Vieira Tavares, s/nº

Dia 27 de abril – Sábado

18h30 – Procissão

19h – missa

Logo após, show de prêmios

Dia 28 de abril – Domingo

16h – Carreata saindo da igreja até a praça da Matriz e retornando para a igreja, onde todos os veículos serão abençoados

17h – Missa

Em seguida, leilão de prendas e assados

Dia 29 de abril – Segunda-feira

19h30 – Celebração Eucarística

Dia 30 de abril – Terça-feira

19h30 – Celebração Eucarística

Dia 1º de maio – Quarta-feira – Dia de São José Operário

18h – Adoração ao Santíssimo

17h30 – Procissão

18h – Missa Solene

Após a celebração, Show de prêmios



Demais cidades do território arquidiocesano

Paróquia São José – São José das Três Ilhas (distrito de Belmiro Braga/MG)

*A Matriz fica na Av. Antônio Bernardino de Barros, 101 – Centro

Dia 1º de maio – Quarta-feira – Dia de São José Operário

19h – Missa e benção dos trabalhadores e desempregados

Em seguida, procissão com o padroeiro

Igreja São José Operário – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

*A igreja fica na Rua Maestro Patrocínio, s/nº – Bairro São José Operário

Até 30 de abril – Novena

19h30 – Novena

Dia 27 de abril – Sábado

Após a celebração – Leilão de prendas

Dia 28 de abril – Domingo

10h – Cavalgada saindo da Praça da Bíblia

Logo após, sorteio de brindes e venda de feijoada

14h – Festival de prêmios e espaço kids

Dia 1º de maio – Quarta-feira – Dia de São José Operário

8h – Santa Missa

10h – Carreata

11h30 – Missa Sertaneja

17h30 – Procissão em direção à Igreja São José Operário, onde haverá Missa Solene

*Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas.

Igreja São José Operário – Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A igreja fica na Rua Tiradentes, s/nº – Vila Cruzeiro

Até 30 de abril – Novena

19h – Missa

*Nos dias 27 e 28 haverá festa social, após a celebração.

Dia 1º de maio – Quarta-feira – Dia de São José Operário

9h – Missa com os enfermos

18h – Procissão saindo da Rua Manoel Ribeiro, em direção à igreja, onde haverá Missa Solene

Igreja São José – Simão Pereira/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

*A igreja fica em Cabuí (Área Rural)

Dia 1º de maio – Quarta-feira – Dia de São José Operário

16h – Celebração em intenção pelos trabalhadores e desempregados

Paróquia Bom Jesus de Matozinhos – Bom Jardim De Minas/MG

*A Matriz fica na Rua Padre Francisco Rey, 54 – Centro

Dia 1º de maio – Quarta-feira – Dia de São José Operário

12h – Benção aos carros de bois dos produtores da cidade

Logo após, leilão em prol das obras da Matriz

19h – Missa

Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento – Liberdade/MG

*A Matriz fica na Rua Dr. Antônio Lage, 86 – Centro

Dia 1º de maio – Quarta-feira – Dia de São José Operário

6h – Alvorada

8h – Gincana

9h – terço

18h – Procissão, em seguida Missa Campal

Logo após, leilão de prendas

* Haverá funcionamento de barraquinhas.