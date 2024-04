Um jovem, de 20 anos, foi preso nessa sexta-feira (26) após fazer compras com cartões clonados no Centro de Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar (PM), após receberem denuncias anônimas, o suspeito foi abordado em um carro de passeio e foi constatado que ele realizou diversas compras com cartões de crédito de diversos titulares diferentes.

Ainda de acordo com a PM, quando as vítimas verificaram as compras irregulares, realizavam a contestação junto ao banco que bloqueava o valor na conta do estabelecimento.

Foram apreendidos um carro, quatro bateiras de celular, 40 pacotes de fraldas, dois celulares e uma máquina de cartão.