Um homem de 46 anos foi esfaqueado após uma discussão em um bar no Distrito de Valadares, em Juiz de Fora, no início da noite desse domingo (28). Um homem de 31 anos foi detido suspeito do crime.

À Polícia Militar (PM), o suspeito contou que a discussão teria começado porque a vítima estaria olhando para a esposa dele, com a intenção de paquerá-la.

Diante da discussão, com uma faca, o homem desferiu três golpes na direção do abdômen da vítima, mas apenas um golpe acertou e abriu um corte profundo.

O autor deixou o local e a vítima foi socorrida por populares para a UPA Norte e, posteriormente, encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira devido à gravidade da lesão.

Segundo a PM, o homem passou por vários procedimentos cirúrgicos e ficou em observação. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia.