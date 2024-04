A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou, nesta segunda-feira (29), a abertura do cadastro para o recebimento do Kit Alimentação Escolar durante as férias de julho deste ano. Os interessados em receber o benefício devem comparecer à instituição em que o estudante está matriculado para realizar a inscrição até o dia 7 de maio. Segundo a PJF, cada estudante corresponde a um único cadastro.

O Kit Alimentação contém dois pacotes de arroz (embalagem de 1kg), um pacote de feijão preto (embalagem de 1kg), um pacote de sal (embalagem de 1kg), uma garrafa de óleo de soja (embalagem 900ml), um pacote de fubá (embalagem de 1kg), um pacote de macarrão espaguete (embalagem de 500g), um pacote de canjiquinha de milho (embalagem de 500g) e uma unidade de extrato de tomate (lata 300 gramas).

As entregas dos kits serão feitas nas escolas, no final de junho, de acordo com o cadastro e agendamento de cada unidade.