Quase 300 pedras de crack foram apreendidas durante ações da Polícia Militar (PM) no Centro de Juiz de Fora, nessa segunda-feira (29).

Dinheiro e drogas apreendidos durante a ação foram encaminhados para a Delegacia.

Rua Halfeld com a Avenida Brasil FOTO: Polícia Militar - Material apreendido na Rua Halfeld com a Avenida Brasil, em Juiz de Fora

As equipes da PM fizeram uma abordagem contra o tráfico de drogas na Avenida Brasil com a Rua Halfeld. Ao se aproximar, os policiais viram um suspeito jogar uma sacola no chão.

Dentro da sacola foram encontradas nove pedras de crack e uma quantia em dinheiro. Durante varredura, dentro de uma bolsa, foram encontradas 162 pedras de crack e outra quantia em dinheiro, totalizando R$ 625,25.

Dois jovens, de 22 e 28 anos, foram detidos e encaminhados para a Delegacia.

Rua Benjamin Constant e Avenida Brasil FOTO: Polícia Militar - Material apreendido na Rua Benjamin Constant e Avenida Brasil, em Juiz de Fora

Na segunda abordagem, durante patrulhamento os militares viram um homem de 48 anos em atitude suspeita. Ele foi abordado e dentro de uma sacola, em um copo, foram encontradas 120 pedras de crack e R$ 210, 60 em dinheiro.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia.



