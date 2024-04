A partir desta quarta-feira (1º) começa a circular uma linha de ônibus nova no Bairro Marilândia, em Juiz de Fora, será de número 500. Segundo a Prefeitura atendendo a uma reivindicação antiga dos moradores do bairro. Além desta nova linha, outras mudanças serão implementadas, como a retomada da operação da 541 – São Pedro que estende o atendimento ao maior condomínio do bairro Serra D’Água. Já em Torreões, Igrejinha e no Santa Rita, haverá acréscimo de mais um veículo nas linhas 519, 726 e 405 ampliando a oferta de viagens para os usuários do transporte coletivo destes locais.



A PJF também aumenta a quantidade de horários das linhas 311 - Santa Tereza, 534 - Santos Dumont e 542 – Lagoa. Já as linhas 145 - Centenário/Santa Efigênia, 519 – Torreões, 529 – Torreões, 534 - Santos Dumont, 539 - Santos Dumont e 655 - IF Sudeste/UFJF vão ter o quadro de horários modificados.



Confira abaixo todas as melhorias nas 18 linhas

145 - Centenário/Santa Efigênia: Ajustes de horários nos dias úteis, sábados e domingos/feriados



311 - Santa Tereza: Inclusão de horário nos dias úteis



405 - Santa Rita: Inclusão de mais um veículo e ajustes de horários nos dias úteis, sábados e domingos/feriados



500 - Marilândia: criação da linha que não existia



519 - Torreões: Inclusão de mais um veículo e ajustes de horários nos dias úteis e sábados



529 - Torreões: Ajustes de horários nos dias úteis, sábados e domingos/feriados



534 - Santos Dumont: Inclusão de horários com carro extra para fixo nos dias úteis, inclusão de horários nos sábados e ajustes nos horários de domingo com readequação do ponto final a partir das 21h25 em todos os dias da semana para Rua Professor Vilas Bouçadas, nº 246



539 - Santos Dumont: Ajustes de horários nos dias úteis sábados, domingos e feriados



541 - São Pedro: Retorno operacional da linha retirada no início de 2020 com a pandemia



542 - Lagoa: Inclusão e ajuste de horários nos dias úteis, sábados, domingos e feriados



609 - Milho Branco: O carro extra nos dias de semana se tornará fixo mais ajustes de horários



611 - Esplanada/Granbery: Alteração de itinerário no sentido Esplanada/Granbery - …, Rua Professora Carolina Coelho, Rua José Romão até o seu final, retornando no viradouro, Rua Professora Carolina Coelho,…



655 - IF Sudeste/UFJF: Ajustes de horários nos dias úteis



726 - Igrejinha: Inclusão de horários e de mais um veículo nos dias úteis



740 - Humaitá: Inclusão de horários nos dias úteis