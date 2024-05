Um estabelecimento de reciclagem, que fica localizado no centro de Juiz de Fora, foi interditado nessa segunda-feira (29) pela Secretaria de Sustentabilidade, Meio Ambiente e Urbanidades (Sesmaur) por descumprir o horário de funcionamento permitido em lei e por não apresentar comprovação de origem dos materiais de cobre.



Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), durante a interdição, a fiscalização também identificou "mau acondicionamento dos materiais, já que uma parte do espaço de armazenagem não está coberto e pode se tornar proliferador de transmissores de doenças".



De acordo com Raphael Ribeiro, secretário da Sesmaur, os fiscais de posturas já haviam constatado situações de descarte irregular, depósito de resíduos fora do horário de recolhimento, além do descumprimento da norma municipal para horário de funcionamento. “Havia recebimento de resíduos durante a madrugada, descumprindo o limite estabelecido para estabelecimento de reciclagem, que é até às 20h”.

Já nesta terça (30), os responsáveis pelo lugar tentaram violar a interdição. Ao identificar a situação, a fiscalização foi ao local e os responsáveis foram autuados.

A ação contou com apoio da Guarda Municipal de Juiz de Fora e da Polícia Militar de Minas Gerais.