Um homem, de aproximadamente 50 anos, foi soterrado enquanto preparava o terreno para fazer uma garagem no Bairro São Judas Tadeu, em Juiz de Fora, nessa quarta-feira (1º). O local foi interditado temporariamente pela Defesa Civil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, parte do talude deslizou durante o preparo e soterrou o homem na Rua Henrique Meurer. Os militares foram acionados pelos vizinhos, que testemunharam o ocorrido.

Os vizinhos tentaram retirar o homem enquanto a equipe dos bombeiros não chegava ao local. No local, os militares faziam uma avaliação inicial da vítima quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e assumiu o atendimento.

O Samu informou que o homem ficou soterrado até a região do tórax, mas não se queixava de dor. Ele foi levado para a UPA Norte para observação e segunda avaliação do quadro de saúde. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

A Defesa Civil esteve no local para avaliar as condições do imóvel. De acordo com a PJF, a equipe constatou que o imóvel não está em risco e os moradores foram orientados.

"Pela necessidade de recomposição do acesso principal, o imóvel está interditado temporariamente de forma preventiva", afirmou o Executivo.