Os sargentos da Polícia Militar (PM) de Juiz de Fora Siloé Maldonado Ferreira da Rocha, Jefferson Dutra Barbosa e Tiago Lima de Souza foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais após uma abordagem violenta contra um adolescente no Bairro Bela Aurora, em novembro do ano passado. Um dos militares deu um tapa no rosto do menor.

Os três militares e testemunhas serão ouvidos durante audiência marcada para o dia 20 de agosto deste ano.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar sobre o assunto e aguarda retorno. O Portal Acessa.com tenta localizar a defesa dos denunciados.

Não há informações sobre o motivo da abordagem.

A abordagem violenta de um dos policiais foi filmada no local dos fatos e mostra o adolescente e outro suspeito sentados no chão, com as mãos para trás do corpo, em situação aparentemente controlada.

Em determinado momento, um dos policiais dá um tapa no rosto do adolescente sem motivo aparente.

A conduta dos policiais chegou ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia contra os policiais ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) pelos seguintes motivos: