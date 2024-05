A Praça do Riachuelo, em Juiz de Fora, mudou de nome e passa a se chamar “Deputado Clodesmidt Riani”. A mudança foi anunciada pela prefeita Margarida Salomão nessa quarta-feira (1º), que também assinou a ordem de serviço para início das obras no local.

Localizada na área central da cidade, a praça mudou de nome para homenagear o operário e deputado estadual por três mandados, Clodesmidt Riani, uma importante liderança sindical que morreu no início de abril deste ano, aos 103 anos.

“O dia 1º de maio é o dia que celebra a luta dos trabalhadores. O sindicalista Riani desempenhou um papel absolutamente indiscutível, o Brasil deve uma grande homenagem ao Riani, que foi quem batalhou com Jango para que se conquistasse o 13º salário no Brasil. Sem sindicato, não há democracia. No Dia do Trabalhador, um lindo dia de sol, não apenas nós estamos sancionando a lei que cria a praça Deputado Clodesmidt Riani, mas estamos também assinando a ordem de serviço para o início da reforma daquela praça. Viva o trabalhador e viva a luta dos trabalhadores”, disse Margarida.

Obras

Em novembro do ano passado, uma ordem de serviço para as obras de reformulação e revitalização do espaço também foi assinada. O local foi cercado por tapumes para a construção do canteiro de obras e preparação do terreno, mas nada foi feito desde então.

Na época, a PJF informou que o valor da reforma seria de R$ 1.442.568, 94, sendo que R$ 958.604 é de emenda do então parlamentar Charles Evangelista. O restante é a contrapartida da própria Prefeitura. A empresa responsável é a Martins Construção Civil e Ambiental Ltda, que ganhou o processo licitatório este ano com contrato de 15 meses.

De acordo com o Executivo, o projeto foi concebido em concordância com moradores e comerciantes do entorno do Largo do Riachuelo e prevê a reformulação dos canteiros, a troca do piso, uma nova iluminação, revitalização dos monumentos existentes, com uma nova roupagem e a construção de banheiros.