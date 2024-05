Nesta quinta-feira (2), a ordem de serviço para reformar a Praça Maria Elídia, que fica localizada no Bairro São Benedito, foi assinada pela prefeita Margarida Salomão, em Juiz de Fora. A obra será realizada para restaurar e adequar a quadra da praça, implantar uma academia ao ar livre e playground, além de recompor os pisos de toda a praça.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), a reforma vai abranger uma área aproximada de 2700 m². No que se refere à quadra, está prevista sua realocação, bem como a substituição do piso por cimento polido, com demarcações para futsal, voleibol e basquete, juntamente com a instalação dos respectivos equipamentos para a prática desses esportes, como traves, postes, tabelas e redes próprias. Além disso, estão inclusos no projeto a pintura e reforma das arquibancadas, a construção de uma rampa de acessibilidade, a instalação de bancos com mesas de jogos, um bebedouro de concreto armado e a recomposição da área verde.

Para o vereador Tiago Bonecão, a comunidade do Bairro São Benedito "vai ganhar muito com essa restauração".

O contrato foi assinado com a empresa vencedora da licitação, Qualis Construções e Serviços Ltda. ELa possui um prazo de 12 meses para executar toda a reforma da praça.