Na tarde desta quinta-feira (2), por volta das 13h30, um ônibus urbano colidiu com um poste na Avenida Brasil, na altura do Bairro São Dimas, em Juiz de Fora. O impacto resultou no rompimento da fiação de alta e média tensão, fazendo com que o local precisasse ser isolado para os reparos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista não ficou ferido, porém um passageiro, jovem de 27 anos, teve ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) informou que a vítima sofreu um pequeno edema na região frontal da cabeça, em consequência da queda, e dor na mão esquerda.

A reportagem entrou em contato com a Via JF, empresa responsável pelo veículo, e aguarda retorno.