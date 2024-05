Os candidatos que farão a prova do Concurso Nacional Unificado no próximo domingo (5) terão um esquema especial de ônibus em Juiz de Fora. Lembrando que não há cobrança de passagem no domingo.

O esquema irá atender aos candidatos que realizarem as provas no Centro Universitário Estácio de Sá, no Colégio Academia e no Colégio João XIII.

A linha especial Colégio XXIII/Academia vai partir da Avenida dos Andradas, nº 221, seguir pelas avenidas Rio Branco, Itamar Franco, ruas Padre Café, Olegário Maciel, Halfeld, Tiradentes, Barão de Cataguases, Olimpio Reis, da Laguna e Visconde de Mauá.

Estes ônibus têm saída do Centro às 6h40, 7h, 7h20, 7h40, 11h50, 12h10, 12h30 e 12h50.

Já a linha 211 – Rio Branco, que atende ao Centro Universitário Estácio de Sá será reforçada com quatro ônibus extras, com saídas do Centro às 6h40, 7h, 7h15, 7h30, 7h40, 7h45, 8h, 11h40, 12h, 12h15, 12h30, 12h40, 12h45 e 13h.

O itinerário desta linha pode ser consultado no Portal da PJF.