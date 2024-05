Um motociclista e a passageira morreram na madrugada deste sábado (4) após baterem em um cavalo que estava na Rua Benedito Sebastião, na região conhecida como Vila Branca, próximo ao Bairro Monte Castelo, em Juiz de Fora.

De acordo com a Central de Operações da Polícia Militar (Copom), o animal estava no meio da pista quando o acidente foi registrado. Não há informações sobre o estado de saúde do animal.

Após bater na parte traseira do cavalo, o motociclista bateu em outros carros que estavam parados na rua.

O registro da ocorrência ainda está em andamento, mas, a princípio, a passageira seria uma adolescente de 17 anos.