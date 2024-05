Uma mulher grávida foi arremessada para fora de um carro depois do veículo capotar na BR-040, perto do Expominas, em Juiz de Fora, no início da noite desse domingo (5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro seguia para o Bairro Santa Cruz quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou. O carro atravessou a pista e parou do outro lado da rodovia.

Cinco pessoas estavam no carro e duas ficaram presas às ferragens. A gestante foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira.

A reportagem entrou em contato com o Samu e aguarda retorno. Segundo os bombeiros, as outras vítimas tiveram ferimentos leves e estavam, aparentemente, bem.

As idades das vítimas não foram reveladas.

