Com o objetivo de auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Juiz de Fora anunciou, na tarde desta segunda-feira (6), que as unidades da cidade se tornarão um ponto de coleta para doações de água potável até a próxima quinta (9).

De acordo com o Delegado Regional, Bruno Wink, os pontos de coleta serão a Delegacia Regional, que fica localizada no Bairro Santa Terezinha, e as unidades policiais dos bairros Nossa Senhora de Lourdes e São Mateus.

Na próxima sexta-feira (10), no período da manhã, um comboio da PCMG vai sair da Delegacia com destino à base aérea do Galeão, onde a Força Aérea Brasileira dá continuidade ao transporte dos donativos. "Muitas estações de tratamento de água estão fora de funcionamento e essa escassez vem atingindo a população daquele estado, principalmente os hospitais. Por isso, peço a colaboração de todos", finaliza o delegado.

