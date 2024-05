Uma jovem de 22 anos foi detida após a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) encontrar barras de maconha com ela em um ônibus intermunicipal, na MG-353, em Juiz de Fora. Ela confirmou que pegou a droga no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e levaria para Ubá.

O ônibus fazia a linha Juiz de Fora a Ipatinga.

A PMRv realizava a Operação “Sentinela” nessa segunda-feira (6) quando, no km 70, o veículo foi parado. Quando os policiais anunciaram a fiscalização, a jovem demonstrou desconforto e ficou inquieta com a presença da equipe.

Na mala dela, os militares encontraram duas barras prensadas de maconha, cerca de 2 kg da droga.

Aos policiais, ela disse que foi contratada no Complexo da Maré, no RJ, para levar a droga para a cidade de Ubá.

A jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia em Juiz de Fora, juntamente com o entorpecente apreendido.