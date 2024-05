A partir desta quarta-feira (8), os moradores de Juiz de Fora terão postos de coletas para a arrecadação de materiais de limpeza que serão enviados para o Rio Grande do Sul. É a campanha “JF abraça o RS”, que foi lançada pela Prefeitura.

Cidades do Rio Grande do Sul sofrem há dias com fortes chuvas e inundações, que já afetaram 78% dos municípios gaúchos, cerca de 1,36 milhão de pessoas. Até o momento, 90 mortes foram confirmadas e o número de desaparecido passa dos 130.

Quem puder ajudar, as doações serão recebidas nas unidades do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga), das 7h às 17h, sem pausa para o almoço, e também na tenda montada no Parque Halfeld. Haverá divulgações diárias dos materiais recebidos na doação.

Podem ser doados itens como vassouras, pano de chão, sabão em pó, sabão em barra, rodos, desinfetante, água sanitária, balde, detergente, luva, saco de lixo de 100 litros e botas.

“O estado está vivendo um imenso sofrimento histórico e estamos fazendo esse movimento de apoio. Fizemos contato com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul que nos recomendou concentrar nossos esforços para arrecadação de materiais de limpeza, já que as águas irão baixar e deixar riscos de doenças e epidemias. Nossa preocupação com a saúde se manifesta desta forma. O material arrecadado será transportado por empresas como a Camilo dos Santos, Azul, Correios”, explicou a prefeita Margarida Salomão.

Confira qual o Diga mais próximo para fazer sua doação:

Diga | Centro

Av. Barão do Rio Branco, nº 1843 / 2° andar - Centro

Av. Brasil, nº 2001 / Térreo - Centro (Prédio-Sede da PJF)

Av. Presidente Itamar Franco, nº 992 - Centro (Procon)



Diga | Centro-Sul

Rua São Mateus, nº 300 - São Mateus

Telefone: (32) 2104-7063



Diga | Nordeste

Av. Rui Barbosa, nº 530 - Santa Terezinha



Diga | Norte

Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 900 / loja 14 - Francisco Bernardino (Moinho)

Telefone: (32) 3690-7635

Rua Inês Garcia, nº 357 - Benfica



Diga | Oeste

Av. Presidente Costa e Silva, nº 2066 - São Pedro

Telefone: (32) 3690-8285



Diga | Sul

Rua Porto das Flores, nº 276 - Santa Luzia



