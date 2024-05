Nesta terça-feira (7), um jovem de 24 anos e um homem de 57 foram detidos pela Polícia Militar (PM) por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas no Bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora.

De acordo com a ocorrência, duas pessoas estavam em uma motocicleta, sendo que o carona segurava uma sacola plástica branca entre as pernas. No momento em que o carona realizava a entrega da sacola ao terceiro suspeito, que aguardava na Rua Duque de Caxias, a PM tentou realizar a abordagem. O motociclista, ao notar a aproximação, fugiu do local e deixou o carona junto ao outro suspeito que recebeu o material.

Na sacola foram encontrados 85 palitos de maconha, 152 pedras de crack e 24 tabletes de maconha.

Os suspeitos e os materiais foram levados para a Delegacia de Polícia.

