Nesta quarta-feira (8), os professores da rede estadual de ensino paralisaram as suas atividades em Juiz de Fora. O ato, segundo a categoria, protesta contra o arrocho salarial, quando o aumento do salário não acompanha a inflação, e contra o aumento das contribuições do Ipsemg.

Em busca de reivindicar tanto o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) quanto o piso salarial de R$ 4.580,57, os professores realizam paralisações desde março.

De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), o Governo estadual fez uma proposta de reajuste de 3,62% à categoria, que foi rejeitada por ser considerada "insatisfatória e desrespeitosa".

No dia 29 de maio, quarta-feira, uma nova paralisação será realizada. Ainda conforme o Sind-UTE/MG, o ato vai trazer discussões sobre o indicativo de greve.



Outras paralisações

Também nesta quarta-feira é comemorado o Dia de Luta do Funcionalismo Público Mineiro. Por causa disso, a Frente Mineira em Defesa do Serviço Público convocou a greve geral do funcionalismo estadual com o objetivo de paralisar as atividades em todos os segmentos contra a proposta de correção salarial apresentada pelo governo e em defesa das estatais. A manifestação teve início às 9h no Pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).