Uma criança de 5 anos foi atacada por um pitbull no Bairro São Pedro, em Juiz de Fora, na tarde desta quinta-feira (8). A menina estava com a cuidadora, que é dona do animal e também se feriu.

O Corpo de Bombeiros explicou que vizinhos e populares contaram que a menina estava na casa da cuidadora, na Rua Dr. José Henrique Masini, quando o cachorro se soltou da corrente e atacou a criança.

A menina foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) com ferimentos na cervical, ombro, escápula e coxa. O nome da criança não foi informado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

O animal foi contido pelos bombeiros e permanece preso no local. Segundo os militares, o proprietário foi orientado quanto à responsabilidade, deveres e cuidados com o cachorro.

No período da noite, a menina foi transferida pelo Samu para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. Em nota, a PJF disse que a paciente foi atendida e tratada pelo HMTJ, e passou pelo HPS para notificação, sendo liberada em seguida.