Na segunda-feira (13) a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), irá realizar a interligação de um novo empreendimento ao sistema público de abastecimento, de 8h às 17h, na Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo a CIA, os trabalhos, que seriam executados no domingo (5) foram adiados por questões operacionais. A obra será realizada na Avenida Presidente Juscelino Kubistschek, na esquina com a Rua Dona Ana Sales, no bairro Benfica e, para isso, será necessário interromper o fornecimento de água dos bairros Vila Esperança I e II, Benfica e adjacências.



A Cesama pede a compreensão dos moradores da região e orienta para que economizem água durante os serviços. O abastecimento será retomado assim que a interligação for finalizada, devendo ser regularizado ao longo da noite de segunda-feira e madrugada de terça-feira (14).