Para celebrar o Dia das Mães, o segundo sorteio da Nota Fiscal Premiada será realizado na próxima terça-feira (15), em Juiz de Fora, aos consumidores que se cadastraram no site da Nota. O valor de R$ 30 mil será o prêmio principal de um único vencedor, além de R$ 1 mil a outros 70 juiz-foranos.

Os valores referentes aos prêmios que não forem resgatados no prazo de 90 dias serão acumulados ao sorteio subsequente.

O resultado do sorteio principal será divulgado em frente a escadaria da Câmara Municipal; o horário não foi informado pela PJF. O resultado será divulgado dois dias após cada sorteio, nos sites da Nota Fiscal Premiada e da PJF.

Cupons válidos

Os cupons válidos para este sorteio não são de compras e sim de serviços que são prestados ao cidadão, como, por exemplo, a nota fiscal dada pelo mecânico, salão de cabeleireiro e manicure, petshop, entre outros.

Para ver seus cupons, acesse o site da nota fiscal premiada e vá na aba cupons. Se algum prestador de serviço emitir sua nota, ela aparecerá e será um cupom para o sorteio.

A divulgação dos cupons gerados para concorrer a cada sorteio será realizada cinco dias antes de cada sorteio.

Recibos de Profissionais Autônomos (RPA-e)

Segundo a PJF, também geram direito ao cupom para os sorteios os Recibos de Profissionais Autônomos (RPA-e), como os emitidos pelos advogados, dentistas, nutricionistas, veterinários, médicos, dentre outros, desde que conste o CPF no documento.

Os modelos de documentos fiscais, nota fiscal eletrônica e recibo de profissional autônomo estão disponíveis para consulta no site do programa.

Transparência

De acordo com o art 1º do decreto 16.084, os 16 números a serem utilizados como semente para os sorteios da Nota Fiscal Premiada serão os quatro últimos dígitos dos quatro primeiros prêmios do concurso da Loteria Federal, previstos para ocorrerem nas seguintes datas:

Para o sorteio de 15/05/2024, será o sorteio da Loteria Federal do sábado anterior; para o sorteio de 15/08/2024, será o sorteio da Loteria Federal do sábado anterior; para o sorteio de 15/10/2024, será o sorteio da Loteria Federal do sábado anterior; para o sorteio de 27/12/2024, será o sorteio da Loteria Federal do sábado anterior.