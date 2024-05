A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nesta sexta-feira (10), a programação do circuito de eventos agropecuários na cidade, onde os Torneios Leiteiros e Encontro de Cavaleiros e Amazonas serão comtemplados. Neste ano, serão realizadas 12 festividades entre os meses de maio e agosto, em diversos distritos e localidades, com atrações gratuitas como shows, brincadeiras para as crianças, competição da produção leiteira, mostra de bezerras, provas com cavalos, entre outras atividades agropecuárias.

Com primeiro evento marcado para os dias 30 de maio a 2 de junho, no Bairro Filgueiras, o circuito têm o objetivo de "celebrar e divulgar a produção agropecuária do município, estimular o comércio local de alimentos, bebidas e produtos agropecuários, além de proporcionar interação e diversão entre a população urbana e rural", explica a Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (Seapa).



Confira a programação



XVII Torneio Leiteiro de Filgueiras - 30 de maio a 2 de junho



32° Torneio Leiteiro e 3ª Expoagro de Humaitá - 6 a 9 de junho



39° Torneio Leiteiro de Pirapetinga - Morro Redondo - 13 a 16 de junho



19° Torneio Leiteiro de Penido - 20 a 23 de junho



31° Torneio Leiteiro de Pires e Mostra de Bezerras - 27 a 30 de junho



37° Torneio Leiteiro de Rosário de Minas - 4 a 7 de julho



29º Torneio Leiteiro de Sarandira - 11 a 14 de julho



25° Encontro de Cavaleiros e Amazonas de Igrejinha - 18 a 21 de julho



38ª Expofeira de Gado Leiteiro de Torreões - 25 a 28 de julho



XII Agrofest e 9° Torneio Leiteiro de Vila Almeida - 1 a 4 de agosto



9° Torneio Leiteiro de Angolinha - 8 a 11 de agosto



18° Torneio Leiteiro de Valadares - 22 a 25 de agosto