A Associação dos Transportes de Juiz de Fora (ASTRANSP) anunciou, nesta sexta-feira (10), que vai realizar a "Semana de Chamamento Especial para Troca de Moov Pagantes" para a troca de cartões Cartão Comum e Bilhete Único pelo novo Moov Pagantes. A iniciativa vai acontecer entre os dias 13 e 17 de maio na sede da ASTRANSP, que fica localizada na Rua Espírito Santo, 296, no Bairro Poço Rico. O horário de atendimento será das 8h às 20h, com distribuição de senhas até às 19h30.

Segundo a instituição, a ação marca o encerramento da primeira fase de substituição dos cartões antigos e antecede a futura fase de troca dos cartões de vale transporte. Até o momento, mais de 15 mil Moov Pagantes e 40 mil Moov Gratuidades foram distribuídos.

Durante a Semana, os usuários terão a oportunidade de trocar seus cartões antigos pelo novo Moov Pagantes de forma gratuita. O processo de troca leva três minutos e permite a transferência imediata do saldo. Para efetuar a troca, os passageiros devem apresentar um documento com foto e o cartão antigo, que será bloqueado após a transferência do saldo para o novo cartão.