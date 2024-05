Na próxima segunda-feira (13) é comemorado o dia de Nossa Senhora de Fátima, uma das devoções marianas mais populares no Brasil e no mundo. Para celebrar a data, a Arquidiocese de Juiz de Fora vai realizar festejos nas paróquias e comunidades que a homenageiam no nome.

Nos bairros Barbosa Lage e Nossa Senhora de Fátima, a novena teve início no último sábado (4). Já na paróquia do bairro Santa Cruz, a programação começou nessa sexta-feira (10).

Veja a programação completa



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

*A Matriz fica na Rua Engenheiro Hugo Vocurca Filho, 630 – Barbosa Lage

De 4 a 12 de maio – Novena

Dias 11 e 12 de maio – Sábado e Domingo

18h – Missa

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

9h Missa em intenção especial pelos devotos

15h – Missa pelos enfermos

19h – Procissão luminosa

19h30 – Missa festiva

*Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas.



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

*A Matriz fica na Rua Nossa Senhora de Fátima, 52 – Nossa Senhora de Fátima

De 4 a 12 de maio – Novena

Dias 11 de maio – Sábado

12h – Saudação festiva pelas ruas

19h – Missa e Novena

Dia 12 de maio – Domingo

18h – Procissão luminosa e Missa

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

6h – Missa pelas famílias e café partilhado

Das 8h às 11h – Oração do Santo Terço

15h – Missa dos enfermos

19h30 – Missa Solene dos devotos e coroação a Nossa senhora de Fátima



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

*A Matriz fica na Av. Dr. Simeão de Faria, 1853 – Santa Cruz

De 10 a 12 de maio – Tríduo

19h30 – Missa com coroação

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

6h – Santo Rosário

Em seguida Santa Missa

15h – Missa dos enfermos

19h – Procissão luminosa saindo do colégio Santa Clara em direção a Matriz, onde acontecerá a Missa Solene



Igreja Nossa Senhora de Fátima – Linhares (pertencente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida)

*A igreja fica na Rua Professor Aguiar Junior, 92 – Bairro Linhares

De 9 a 11 de maio – Tríduo

19h – Novena e Santa Missa

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

8h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

18h – Procissão saindo do viradouro da Rua Professor Aguiar Junior em direção à igreja, onde haverá Missa

Logo após, benção das imagens dos 3 pastorinhos

19h – Santa Missa

Igreja Nossa Senhora de Fátima e São Cristóvão – Jardim de Fátima (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*A igreja fica na Rua Paulo Garcia, 613 – Bairro Jardim de Fátima

De 6 a 12 de maio – Setenário

19h30 – Celebração

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

19h30 – Missa festiva



Igreja Nossa Senhora de Fátima – Vila dos Sonhos (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A igreja fica na Rua Geraldo Martins Costa, 295 – Bairro Vila dos Sonhos

De 10 a 12 de maio – Tríduo

Dias 11 e 12 de maio – Sábado e Domingo

19h – Oração

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

19h30 – Missa



Igreja Nossa Senhora de Fátima – Vila Cachoeirinha (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Estradas)

*A igreja fica na Rua José dos Anjos, 196 Bairro Vila Cachoeirinha (Área Rural)

De 10 a 12 de maio – Tríduo

Dia 11 de maio – Sábado

18h – Missa

Logo após, show de prêmios

Dia 12 maio – Domingo

18h – Missa com coroação das mães

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

18h – Terço na casa da Dona Sônia, saindo em procissão em direção à Igreja Nossa Senhora de Fátima

19h – Santa Missa

*Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas.



Igreja Nossa Senhora de Fátima – Retiro (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

*A igreja fica na Rua Irmã Emerenciana, 141 Bairro Retiro

De 10 a 12 de maio – Tríduo

Dia 11 de maio – Sábado

19h – Missa

Dia 12 maio – Domingo

8h30 – Missa

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

19h – Missa festiva



Igreja Nossa Senhora de Fátima – Granjas Bethel (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

*A igreja fica na Rua Renato Francisco Correa Mello, 20 Bairro Granjas Bethel

De 10 a 12 de maio – Tríduo

Dia 11 de maio – Sábado

19h – Missa

Dia 12 maio – Domingo

10h – Missa

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

19h – Missa festiva



Comunidade Nossa Senhora de Fátima – Olavo Costa (pertencente à Paróquia Santíssima Trindade)

*A comunidade fica na Rua Jacinto Marcelino, 591 – Bairro Olavo Costa

De 10 a 12 de maio – Tríduo

Dia 11 de maio – Sábado

18h30 – Terço saindo da Rua G

19h30 – Missa

Dia 12 maio – Domingo

8h30 – Terço saindo da caixa d’água

9h30 – Missa

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

6h – Missa com os trabalhadores

15h – Missa com os enfermos

18h30 – Procissão saindo da praça N. S. Aparecida

19h – Santa Missa

*Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas.



Igreja Nossa Senhora de Fátima – Bairro Jardim Gaúcho (pertencente à Paróquia São Pio X)

*A igreja fica na Rua Maria Aparecida Carvalho Silva, 68 – Bairro Jardim Gaúcho (esquina com a Rua Engenheiro José Paschoalino)

De 10 a 12 de maio – Tríduo

Dia 11 de maio – Sábado

19h30 – Missa

Dia 12 maio – Domingo

9h – Missa

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

19h – Procissão, seguida de Santa Missa

*Todos os dias haverá cantina.

Outras cidades do território arquidiocesano



Igreja Nossa Senhora de Fátima – Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A igreja fica na Rua Arlindo Agenor de Paula, 244 – Bairro Três Porteiras

De 10 a 12 de maio – Tríduo

Dias 10 e 11 de maio – Sexta-feira e sábado

19h30 – Missa

Dia 12 de maio – Domingo

19h – Celebração da palavra

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

5h – Rosário na rua

18h30 – Procissão saindo da casa da Fátima

19h – Missa Solene

*Todos os dias haverá barraquinhas.



Igreja Nossa Senhora de Fátima – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

*A igreja fica na Av. Presidente Castelo Branco, 9448 – Bairro de Fátima

De 10 a 12 de maio – Tríduo

19h30 – Missa

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

12h e 19h – Missas festivas



Igreja Nossa Senhora de Fátima – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

*A igreja fica na Rua Felício José Pereira, s/nº – Mantiqueira Estação (Área Rural)

Dia 13 de maio – Dia de Nossa Senhora de Fátima – Segunda-feira

18h – Celebração festiva



Igreja Nossa Senhora de Fátima – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

*A igreja fica em Recenvindo (Área Rural)

Dia 11 de maio – Sábado

17h – Missa



Igreja Nossa Senhora de Fátima – Santa Rita de Jacutinga/MG (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)

*A igreja fica em Moinhos (Área Rural)

Dia 11 de maio – Sábado

14h – Missa

*Após a celebração, haverá leilão de prendas.