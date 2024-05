Na próxima semana, entre os dias 13 e 17 de maio, os Agentes de Combate a Endemias (ACE) vão continuar a visitar e vistoriar casas e lotes em diversos bairros de Juiz de Fora. De acordo com a Secretaria de Saúde (SS), as atividades já acontecem semanalmente para combater o mosquito Aedes aegypti.



Para a realização da vistoria, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) pede o apoio dos moradores na abertura de suas casas. "É importante que os moradores fiquem atentos às orientações dos agentes e os recebam, visto que a maioria dos focos estão dentro das casas. Todos os servidores estarão identificados e uniformizados", explica.



No decorrer da visita, que deve ser acompanhada pelo responsável da residência, o agente orienta e avalia as situações de risco, remanejando e/ou eliminando os recipientes que possam acumular água e/ou que não tenham utilidade. O agente deve, ainda, tratar com larvicida os recipientes que não puderem ser eliminados. As visitas são feitas na parte externa e interna das residências.



Para facilitar essas atividades, a PJF sugere algumas dicas: verifique os ralos e cisterna, bromélias, plantas aquáticas e troncos de árvores no jardim. Retire os pratinhos das plantas, tampe os tambores com água de chuva. Verifique também os banheiros em desuso, as caixas d’água e inspecione o quintal. Descarte o seu lixo corretamente. Mantenha a piscina sempre tratada, mesmo se estiver em desuso.



Confira a rota



Norte

Santa Clara

Nova Era

Fontesville



Leste

Tiguera

Nossa Senhora de Lourdes



Oeste

Aeroporto



Sul

Previdenciários

São Geraldo

Fazendinhas do Ipiranga

Renascença