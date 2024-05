Em Juiz de Fora, um homem, de idade não identificada, foi detido no Bairro Parque Guarani por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas nessa sexta-feira (10).

Ele foi abordado, inicialmente, durante uma patrulha policial, quando a Polícia Militar (PM) encontrou duas pedras de crack.

Com isso, os militares também realizaram as buscas na casa do suspeito, onde encontraram seis porções e uma bucha de substância análoga a maconha, um pé e duas mudas de maconha, duas porções de substância análoga a crack, um celular e material de embalagem de drogas.

O homem e os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.

