O Mesa Brasil Musical, iniciativa do Sesc em Minas que combina cultura e solidariedade, está expandindo sua atuação, e Juiz de Fora será a primeira cidade do interior de Minas a receber o projeto. Com um espetáculo dedicado à história do Clube do Samba, Diogo Nogueira subirá ao palco do Cine-Theatro Central no dia 29 de maio, em dois shows, às 19h e às 21h30. O artista cantará sucessos ligados ao movimento criado por seu pai, o saudoso sambista João Nogueira.

Reserva e retirada de ingressos

O par de ingressos para as apresentações pode ser adquirido de forma solidária, em troca de 4 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e fubá), que serão destinados ao programa de combate à insegurança alimentar Sesc Mesa Brasil.

A troca dos alimentos pelos bilhetes acontece no Sesc Juiz de Fora (Av. Barão do Rio Branco, 3.090, Centro), mediante reserva no site Sympla, respeitando as datas e os prazos estipulados. Os ingressos são limitados a dois por pessoa e a disponibilidade está sujeita à capacidade do local.

Os períodos para reserva e retirada dos ingressos serão para:

Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo: reserva de ingressos no Sympla a partir das 12h do dia 13/5. Troca de ingressos de 14/5 a 17/5, das 9h às 18h, no Sesc Juiz de Fora. Na hora da retirada, é preciso apresentar o Cartão do Cliente Sesc, válido.

Público em geral: reserva de ingressos no Sympla a partir das 12h do dia 20/5. Troca de ingressos de 21/5 a 24/5, das 9h às 18h, no Sesc Juiz de Fora.

Para retirar os bilhetes, é necessário apresentar o CPF de quem fez a reserva e o comprovante, impresso ou na tela do celular.

Atenção: somente a reserva não garante acesso ao show, e alimentos fora do prazo de validade e vendidos a granel não serão aceitos.

Conheça o Mesa Brasil Musical

Para combater a fome, o Sesc Mesa Brasil conta com uma rede de parceiros e desenvolve diversas estratégias para ampliar a distribuição de alimentos e reduzir o desperdício. Como parte desses esforços, em 2014 foi criado o projeto Mesa Brasil Musical.

A iniciativa uniu dois propósitos: promover o acesso à cultura e ao entretenimento, proporcionando ao público o acesso a shows de artistas renomados; e arrecadar alimentos para a população em situação de vulnerabilidade social.

Entre 2014 e 2019, o Mesa Brasil Musical levou ao palco do Sesc Palladium nomes da música brasileira como Adriana Calcanhotto, Alceu Valença, Fafá de Belém, Jorge Ben Jor e Zélia Duncan.

Após uma pausa, em setembro de 2023 o projeto foi retomado. Desde então, promoveu apresentações memoráveis: Teresa Cristina, Maria Gadú, Diogo Nogueira, Fafá de Belém, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, e Daniela Mercury e Gabriel Mercury.

Todos os eventos registraram a retirada total de ingressos, resultando na arrecadação de quase 10 toneladas de alimentos, que foram distribuídas para mais de 92 instituições cadastradas no Sesc Mesa Brasil.

O projeto agora se expande para outras cidades mineiras, levando mais cultura a diversas regiões do estado e, ao mesmo tempo, mais alimentos para quem precisa.