Uma briga de trânsito com perseguição terminou com um homem de 29 anos detido no fim da tarde de sábado (11), no Bairro Borboleta, em Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM) foi acionada via 190 depois que um carro bateu contra uma moto, e o motorista do carro estaria detido por populares depois de tentar fugir.

O condutor do carro, o homem de 39 anos, disse aos policiais que dirigia no sentido bairro/Centro e a moto seguia na contração de direção. Ele afirmou que fez sinais para evitar uma possível colisão entre os veículos, mas quando se cruzaram, o motociclista de 29 anos o xingou.

O homem disse que seguiu o destino, mas o motociclista fez uma manobra de retorno e o seguiu. Ele disse que o outro motorista sempre levava a mão à cintura e chutou o retrovisor do carro.

O homem então seguiu o motociclista e, em um cruzamento na Rua Tenente Paulo Maria Delage, perdeu o controle da direção e bateu na moto e em outros dois veículos estacionados na rua.

Relatos diferentes

Segundo a PM, testemunhas disseram que o motorista do carro perseguiu a moto e, em determinado momento, direcionou o veículo contra a motocicleta. Depois do acidente o motorista tentou fugir, mas foi contido por populares.

Já o motociclista e uma jovem de 29 anos que estava na garupa disseram que cruzaram com o carro no sentido contrário, que o motorista xingou o motociclista e que ele retornou para conversar.

Contudo, ao fazer uma ultrapassagem e conversão na rotatória, o condutor jogou o carro contra a moto e arrastou os ocupantes até bater contra dois veículos estacionados.

A perícia foi acionada e fez os trabalhos de rotina. O motorista de 39 anos foi detido em flagrante.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a passageira da moto que apresentava suspeita de fratura na pelve, dor na nuca, nas costas, com irradiação para a perna direita. Ela estava lúcida e foi levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. O nome não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde dela.