A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) divulgou que irá realizar nesta quarta-feira (15) de 8h às 17h, um serviço de troca de registros na Rua Ribeiro de Abreu, no Bairro Bairu, em Juiz de Fora. Para a execução do serviço, será necessária, momentaneamente, a interrupção do fornecimento de água podendo comprometer, além desse bairro, o abastecimento no Marumbi, Progresso, Santa Paula, parte do Bom Clima II e no loteamento Serra Verde.

A Cesama esclarece que o abastecimento será retomado assim que o serviço foi concluído, se normalizando até o início da manhã de quinta-feira (16). Por isso, pede a colaboração dos moradores locais para que economizem água.