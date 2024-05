Na última terça-feira (7), o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sinserpu) denunciou à Secretaria de Saúde (SS) um caso de assédio moral ocorrido no Serviço de Transporte Inter-Hospitalar (STIH), em Juiz de Fora.

Segundo a presidente do sindicato, Deise Medeiros, na sexta (10), devido à falta de retorno da SS, o caso foi protocolado diretamente com o corregedor-geral do município, João Sérgio. "O corregedor se comprometeu, até na próxima semana, a estar dando encaminhamento às denúncias que do Sinserpu", explica.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde e aguarda retorno.