Um homem de 40 anos foi vítima de disparos de arma de fogo, nessa segunda-feira (13), próximo à linha férrea do Bairro Santa Tereza, em Juiz de Fora. Segundo uma testemunha local, dois homens teriam pulado o muro da Rua Corina Erse para realizar os tiros.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao chegar no local, encontrou a vítima da tentativa de homicídio sentada na passagem de nível da linha férrea. Ela foi socorrida consciente e levada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde foram identificadas quatro perfurações dos tiros, com entrada e saída. No local, ela foi encaminhada ao centro cirúrgico para os procedimentos necessários.

A reportagem entrou em contato com o hospital para saber o atual estado de saúde do homem, mas não recebeu retorno até a publicação da matéria.

Em relação aos envolvidos, a vítima não soube identificar os mesmos e nem a motivação por trás do crime.

As câmeras das imediações foram verificadas, mas, até o momento, os suspeitos não foram identificados pela PMMG.