Uma mulher de 47 anos foi atropelada por um ônibus na tarde desta terça-feira (14), na Rua Jarbas de Lery, próximo ao Santa Cruz Shopping, centro de Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM), que esteve presente no local, informou que, de acordo com testemunhas, o veículo (linha Democrata) estava parando no ponto de ônibus, quando a vítima, que estava sentada no ponto usando celular e fones de ouvido, "se levantou rapidamente para se aproximar do ônibus" com a intenção de entrar nele. No entanto, ela tropeçou e caiu embaixo do veículo. O motorista do ônibus afirmou à corporação que, ao perceber que ela havia caído embaixo do veículo, acionou os freios, porém não conseguiu evitar o acidente.

O Corpo de Bombeiros (CB) foi acionado para estabilizar e elevar o ônibus a fim de liberar a mulher, que foi posteriormente encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), onde se encontra consciente e passa por cirurgia. Ela sofreu esmagamento no pé direito e laceração da perna, tornozelo e coxa.

Entramos em contato com o HPS para saber o estado de saúde da vítima, mas não recebemos retorno até a publicação desta matéria.

Em nota, a Via JF, empresa responsável pelo ônibus, lamentou o ocorrido, informou que está acompanhando o caso e que vai continuar a perícia, "bem como estará a disposição da vítima e familiares".

Após a perícia no local, realização do teste de etilômetro no condutor e demais procedimentos, o veículo e condutor foram liberados pela PM.

Estiveram presentes no local o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Guarda Municipal, a perícia da Polícia Civil e representantes da empresa.