Nove presos que voltavam da saída temporária na Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, foram flagrados com drogas no estômago na última segunda-feira (13).

Em abril deste ano, outros nove detentos também foram flagrados com drogas no estômago ao passarem por scanner.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os detentos foram flagrados com as substâncias ao passarem pelo scanner corporal.

Eles foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) para exames complementares, além de passarem por procedimento para expelir os materiais.

A Sejusp informou ainda que os presos passarão pelo Conselho Disciplinar da Penitenciária José Edson Cavalieri e poderão sofrer sanções administrativas.



