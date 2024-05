A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu nesta quarta-feira (15), um casal que morava em Juiz de Fora, por promover jogos de azar on-line. Segundo a PC, os suspeitos haviam fugido inicialmente para Maceió e depois para Serra, município capixaba onde a prisão aconteceu com auxílio da PC do Espírito Santo.

De acordo com PC, a mulher, de 21 anos, e o homem, de 22 anos, eram influenciadores digitais e acumulavam mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Os dois foram detidos em um condomínio de luxo na cidade serrana durante a Operação Tyche. Os suspeitos são investigados de movimentar aproximadamente R$ 20 milhões de forma suspeita em suas contas. O dinheiro, segundo apurado, seria proveniente do conhecido “Jogo do Tigrinho”.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Márcio Rocha, o estilo de vida luxuoso do casal chamou a atenção das autoridades, principalmente em relação a uma viagem a Dubai, onde os suspeitos adquiriram até mesmo um telefone de ouro. As investigações tiveram início na 4ª Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora e contaram com a cooperação da Força-tarefa de Combate ao Crime Organizado, ao longo de seis meses, e apoio da Polícia Rodoviária Federal.