A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) cumpre, na manhã desta quinta-feira (16), 105 mandados de prisão preventiva e 96 mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras de Juiz de Fora, Além Paraíba, Volta Grande, Contagem, além de Itaperuna, Carmo e Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro.

As operações chamadas “Peloponeso I e II” são realizadas contra integrantes de facções criminosas. Um dos alvos da investigação é o líder, no estado de Minas Gerais, de uma facção criminosa do Rio de Janeiro.

Mandados de prisão também são cumpridos em unidades prisionais localizadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Às 10h, a PF afirmo que 19 mandados foram cumpridos em presídios, 12 prisões foram feitas em Juiz de Fora e outras duas em Sapucaia.



No Rio de Janeiro, houve sequestro judicial de dois imóveis avaliados em R$ 1,5 milhão, e de um veículo blindado. A Justiça determinou ainda o bloqueio judicial de valores de 23 investigados, entre eles, membros de facções criminosas atuantes no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Federal (PF), entre os presos está um foragido das justiças matogrossense e tocantinense, além de lideranças regionais das facções criminosas investigadas com diversas condenações judiciais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e integração em organização criminosa.

A ação contou com a participação de cerca de 450 policiais, integrantes das polícias Civil, Federal, Militar e Penal.



