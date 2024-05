Na noite dessa quarta-feira(15), o Portal Acessa foi homenageado pela Polícia Militar pelos trabalhos prestados, baseados na ética jornalística. A 4ª Região de Polícia Militar comemorou seus 38 anos de instalação em uma solenidade no Cine Theatro Central, em Juiz de Fora.

Um dos momentos marcantes do evento foi a estreia do documentário produzido pela 4ª RPM chamado "A Queda", que trata sobre a saída do PCC em Juiz de Fora, matéria amplamente divulgada pelo Acessa.

Na ocasião, o editor-chefe do portal, Petterson Marciano, representou o Grupo Acessa em nome de seu diretor, Antônio Braga.

A cerimônia foi finalizada com música de louvores, com os alunos do Colégio Tiradentes.

A 4ª Região da Polícia Militar é responsável pelo policiamento de Juiz de Fora e de outros 85 municípios. Tem como comandante o coronel Marco Aurélio Zancanela do Carmo, que durante a cerimônia destacou que o crime não irá vencer na cidade.