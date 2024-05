A realização da Festa Country e do Baile da Cidade, entre sexta-feira (17) e domingo (19), vai alterar o trânsito na região do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora.

Segundo a Prefeitura, será implantado mão única na Avenida Eugênio do Nascimento entre a Avenida Paulo Botti e a Waldir Pedro Monachesi, no sentido Aeroporto para o Dom Bosco.

A PJF ressaltou que as mudanças buscam facilitar a circulação de veículos, inclusive dos ônibus urbanos, que este ano o ponto de embarque e desembarque será na Avenida Eugênio do Nascimento próximo à Avenida Paulo Botti, um pouco adiante da rotatória.

Entre as alterações, a Rua José Apolônio dos Reis, que será o único meio de acesso ao estacionamento do evento e ao portão principal do estádio, terá mão única a partir da Avenida Waldir Pedro Monachesi até a Avenida Paulo Botti. Já a Rua Liduíno Vieira dos Reis terá a mão invertida, sendo a circulação permitida apenas no sentido da Rua José Apolônio dos Reis para a Eugênio do Nascimento.

O trecho da Rua José Apolônio dos Reis entre o trevo da Rua Liduíno Vieira dos Reis e a Avenida Paulo Botti ficará interditado para abrigar o comércio ambulante dos eventos. As ruas José Barbosa de Albuquerque e Francisco Fayer Sobrinho também serão interditadas entre a Rua Mario Cruz Meier e Avenida Eugênio do Nascimento; e a Guido Monachesi também ficará fechada.

Estas vias terão barreiras com acesso permitido somente para moradores acessarem às residências.

“A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) alerta que as pessoas devem dar prioridade ao transporte público, pois, para facilitar a circulação viária, terão o estacionamento proibido totalmente ou em alguns pontos a Avenida Waldir Pedro Monachesi, a Rua José Apolônio dos Reis, a Rua Liduíno Vieira dos Reis e a Rua Álvaro José Rodrigues”, finalizou o Executivo.



O mapa com as alterações está disponível on-line.