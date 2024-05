Em uma coletiva de imprensa, realizada na tarde desta quinta-feira (16), a organização do Miss Brasil Gay 2024 divulgou que o concurso irá ocorrer pela primeira vez no Ginásio Poliesportivo Jornalista Antônio Marcos, no Bairro Aeroporto, em Juiz de Fora, no dia 17 de agosto, às 19h. Segundo o diretor do certame, André Pavan, o foco este ano não será em atrações principais, mas sim no espetáculo apresentado pelas candidatas. “Vamos retornar com o evento para um ginásio, como sempre foi, com todo brilho e glamour”.

Para André, o evento precisa ser do povo. Com a ida para o Terrazo, a festa acabou se tornando mais para a elite, nem todos tinham condições de chegar até lá, acabamos ficando em uma caixinha. Esse retorno para um ginásio se fez necessário", destaca.

Ao todo, 27 candidatas disputam o título de Miss Brasil Gay 2024. A atual Miss Brasil Gay, Muriel Lorensoni, reforçou que a oratória na disputa é um elemento prioritário. “Uma candidata não pode somente ter um rosto bonito e um vestido elegante, é preciso conversar, levar conhecimento sobre as lutas LGBTQIAPN+ e os direitos de todos, é preciso conscientizar as pessoas sobre o respeito e união. Uma Miss passa a ser de fato uma militante e precisa ser atuante.

Juntamente com o concurso, acontece o Rainbow Fest Brasil, que também confirmou a realização do evento entre os dias 16 e 18 de agosto, com 24 horas de festa na Praça Antônio Carlos.

Ingressos

O organizador do evento, Michel bruce adiantou que a vendas estarão disponíveis a partir do dia 1º de junho, ele reforçou ainda que o Miss será para todos conseguirem ir, mas não revelou valores. A festa contará com mesas, camarotes e arquibancada.

Tendo se tornado patrimônio imaterial da cidade em 2007, a ideia é fazer o Miss Brasil Gay receber o mesmo reconhecimento no estado. “É importante para que a gente consiga trazer recursos para garantir a viabilidade de todos os concursos estaduais”, detalha Michel. O custo da realização do evento é de mais de R$500 mil. Para que seja possível, a organização conta com o empresariado da cidade, uma vez que apenas a venda dos ingressos da festa não consegue bancar os custos todos. “De acordo com dados do ano passado, tivemos uma injeção direta na economia de cerca de R$7,5 milhões. A gente acredita pelo número de turistas que já estão nos procurando, que essa injeção seja maior do que esse valor”, destacou Michel Bruce.

Patrimônio Imaterial

O evento se tornou patrimônio imaterial da cidade em 2007. Além disso, O Rainbow Fest e o Miss Brasil Gay foram incluídos no calendário oficial da cidade. Os projetos de lei para incluir os eventos no Calendário Oficial da cidade são de autoria da vereadora Cida Oliveira (PT). A ideia é que os eventos ocorram, preferencialmente, no terceiro fim de semana de agosto.

A Câmara ressalta que o Miss Brasil Gay e a Rainbow Fest promovem “festas, desfiles, música, dança, rodas de conversas, seminários e outras formas de interação e debate público que venham a promover a pluralidade cultural no município, colocando a cidade na rota nacional e internacional do turismo cultural voltado para a expressão da diversidade”.

“Além de valorização da produção artística gay da cidade, através de seus vários artistas, possibilita o intercâmbio com outros que visitam a cidade e difunde a arte produzida pelos gays da região”, disse a vereadora.